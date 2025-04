Leonidas Stergiou dispute mercredi la demi-finale de Coupe d'Allemagne avec le VfB Stuttgart qui reçoit le RB Leipzig. Mais le défenseur voit plus loin que cette échéance.

Leonidas Stergiou porte le maillot de Stuttgart depuis 2023. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

Le 6 février 2019, Stergiou – qui n'avait que 16 ans – a effectué ses débuts en Super League avec Saint-Gall contre le FC Zurich. Seul Raphaël Wicky a atteint la marque des 100 matches de championnat en Suisse plus vite que le défenseur central.

Stergiou, rapide et intransigeant dans les duels, ne rêvait pas forcément d'une carrière professionnelle quand il évoluait avec les juniors. Sa concentration allait toujours vers le pas suivant. Quand il s'est établi parmi les titulaires chez les Brodeurs, il suivait une formation de vendeur à la United School of Sport.

Mais il était exclu pour lui de mettre fin à cette formation. Cela fait partie de son éducation. Le fils d'une mère serbe et d'un père grec vient d'une famille religieuse et terre-à-terre.

Sincérité

La sincérité constitue l'une de ses valeurs les plus importantes, a expliqué Stergiou à Keystone-ATS. «Il faut oser dire ce que l'on pense et savoir accepter les avis différents.» Le défenseur souligne aussi qu'il faut parfois savoir dire non. «La compréhension mutuelle aide à mieux vivre dans la société. Au final, nous sommes tous pareils.»

Ces déclarations correspondent bien à Stergiou, qui est quelqu'un d'ouvert sur le monde et qui s'intéresse à beaucoup de choses. Il ne laisse rien au hasard. Ainsi, il travaille chaque semaine à ses frais avec un coach de performance sur des thèmes tels que la régénération ou l'alimentation, afin d'être dans la meilleure forme physique possible.

Le joueur du VfB Stuttgart est conscient que les détails peuvent faire la différence. «Je suis un être humain qui essaie chaque jour de donner le maximum et de me développer, pas seulement dans le football mais aussi dans ma personnalité.»

Perturbé en début de saison par des problèmes dorsaux, il a pu rejouer normalement dès novembre. Cette blessure est arrivée au mauvais moment, car il s'était établi dans l'équipe au printemps 2024 et avait été retenu avec la Suisse lors de l'Euro en Allemagne.

Patience

Leonidas Stergiou avait été d'abord prêté par Saint-Gall à Stuttgart en août 2023. Il a dû patienter avant de s'établir. La saison dernière, lors des 28 premières journées, il n'a été titulaire qu'une fois et est entré en jeu à neuf reprises. La blessure du défenseur droit Josha Vagnoman début avril 2024 lui a donné une chance: il a su la saisir.

Comment a-t-il vécu la période durant laquelle il n'a que très peu joué ? «Evidemment, cela n'a pas été facile, mais je suis quelqu'un de réaliste. Je suis arrivé dans une équipe qui fonctionnait bien. En premier lieu, j'ai dû m'acclimater, essayer autant que possible de m'habituer à un niveau plus élevé. Je voulais prouver à l'entraîneur, mais aussi à moi-même, que je pouvais y arriver.

Cette saison, Stergiou compte déjà huit titularisations toutes compétitions confondues. Il a convaincu le club de l'engager et a récemment signé un contrat jusqu'en 2028. «Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit en Allemagne», affirme le défenseur, tout heureux aussi d'avoir avec Fabian Rieder et Luca Jaquez deux compatriotes dans l'effectif.

Pas un citadin

L'ancien Saint-Gallois habite à environ une demi-heure de Stuttgart, et à un quart d'heure des terrains d'entraînement. «Je ne suis pas un citadin, j'aime le calme. Ici, c'est vert, il y a des vignes autour de moi et de beaux chemins pour aller se promener. Cela aide à se sentir bien», jubile-t-il.

A part l'Allemagne, rêve-t-il d'un autre championnat ? «Je fais comme un petit garçon, je n'y pense pas beaucoup. Bien sûr, il y a de très grands clubs dans lesquels tout joueur aimerait une fois évoluer. Mais pour l'instant, je me concentre uniquement à donner les meilleures performances possibles avec le VfB.»

Dans quel domaine estime-t-il avoir encore une marge de progression? «Je dois certainement devenir plus fort au niveau offensif», répond celui qui n'a jusqu'ici marqué que deux buts dans sa carrière. Le seul qu'il a inscrit pour Stuttgart l'a été contre le Bayern Munich. «C'était vraiment incroyable pour moi, cela reste un beau souvenir.»

Le Suisse espère s'en construire d'autres en Coupe d'Allemagne. La dernière finale du VfB remonte à 2013, et la dernière victoire date de 28 ans. Stuttgart n'a plus été champion depuis 18 ans. Les fans attendent donc avec impatience de fêter quelque chose. «La Coupe est une occasion que nous voulons saisir», conclut Stergiou.