Les joueuses du Bayern Munich sont devenues mercredi soir championnes d'Allemagne pour la quatrième saison consécutive, à quatre matches de la fin de la saison. Elles ont validé leur sacre grâce à leur succès sur la pelouse de l'Union Berlin (3-2).

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Keystone-SDA ATS

Les coéquipières de Glodis Viggosdottir comptent 15 points d'avance sur Wolfsburg (64 contre 49), contraint au match nul mercredi soir à Brême et désormais hors d'atteinte.

La Zougoise Lia Kamber a pourtant cru retarder l'échéance en égalisant pour l'Union à la 76e, mais les Munichoises ont arraché les trois points sur un but de Giulia Gwinn (84e).

Les joueuses de José Barcala reçoivent samedi (18h15) le FC Barcelone de Sydney Schertenleib en demi-finale aller de la Ligue des champions.