Le Bayer Leverkusen s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne en allant s'imposer mardi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0), grâce à un but de l'international algérien Ibrahim Maza.

Ibrahim Maza (à droite) a envoyé le Bayer Leverkusen en quarts de finale. IMAGO/Beautiful Sports International

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Double vainqueur de la Coupe, en 1993 et en 2024, Leverkusen a ouvert la marque peu après la demi-heure de jeu. L'Espagnol Alejandro Grimaldo a trouvé Ibrahim Maza (20 ans) dans la surface, qui a profité d'un cafouillage de Waldemar Anton pour tromper Gregor Kobel.

Les hommes de Kasper Hjulmand ont pensé avoir fait le plus dur en doublant la mise à l'heure de jeu par Martin Terrier, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu de Maza au départ de l'action.

En fin de match, ils ont résisté à la forte pression du BVB, poussé par les 81’365 spectateurs du Westfalenstadion, pour conserver leur court avantage. Ils prennent ainsi leur revanche sur leur défaite il y a trois jours en championnat contre ce même Borussia Dortmund (2-1), dans leur BayArena.

Leipzig passe, carton du Hertha

Le RB Leipzig s’est également qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne, aux dépens de Magdebourg (3-1), pensionnaire de 2e division.

A l'Olympiastadion de Berlin, où se déroulera la finale le samedi 23 mai, le Hertha a corrigé (6-1) Kaiserslautern, finaliste en 2024 (défaite contre Leverkusen). Kennet Eichhorn est devenu à 16 ans et 128 jours le plus jeune buteur de la Coupe d'Allemagne.

Mercredi, le Bayern, qui n'a plus atteint le dernier carré de la compétition depuis son 20e et dernier sacre (le record) en 2020, se déplacera sur la pelouse de l'Union Berlin pour tenter de poursuivre son aventure en Coupe.