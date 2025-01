Le Bayer Leverkusen, avec Granit Xhaka toute la rencontre, a remporté mardi son dixième match consécutif toutes compétitions confondues, s'imposant contre Mayence (1-0). De son côté, l'Eintracht Francfort s'est imposé contre Fribourg (4-1) lors de la 17e journée de Bundesliga.

AFP Nicolas Larchevêque

Grâce à un but d'Alejandro Grimaldo en début de seconde période (48e), le Bayer Leverkusen revient à un point du leader du championnat d'Allemagne, le Bayern (38 contre 39). Les Munichois reçoivent Hoffenheim mercredi (20h30) en clôture de la phase aller de la Bundesliga.

Derrière le duo de tête, l'Eintracht Francfort parvient à suivre le rythme en ce début d'année 2025, avec un deuxième succès et 33 points au compteur. Après s'être imposé à Sankt Pauli sur un but de l'Egyptien Omar Marmoush, l'Eintracht a dominé Fribourg 4-1 mardi, avec notamment des buts de Marmoush et de Hugo Ekitiké.

Dortmund perd chez le néo-promu

Pour sa part, Dortmund a coulé mardi sur la pelouse de Kiel, novice en Bundesliga, s'inclinant 4-2. Un gouffre sépare désormais après ce revers le Borussia et les premières places au classement. Avec 25 points au compteur, les hommes de Nuri Sahin accusent 14 et 13 points de retard respectivement sur le leader le Bayern Munich (39) et sur son premier poursuivant, le Bayer Leverkusen (38).

Menés 3-0 à la pause, les coéquipiers d'Emre Can sont revenus en fin de seconde période grâce à Gio Reyna (71e) et Jamie Gittens (77e), mais n'ont pas réussi à arracher le nul, encaissant dans le temps additionnel un quatrième but. Ce revers à Kiel fragilise à nouveau la situation de Nuri Sahin sur le banc du BVB, qui n'a gagné qu'un match sur les huit disputés à l'extérieur lors de la phase aller (5 défaites, 2 nuls).