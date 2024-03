L'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a déclaré vendredi que son équipe «n'a pas renoncé au titre de champion de Bundesliga», bien qu'elle soit à dix points du leader, le Bayer Leverkusen, à dix journées de la fin du championnat.

Selon Thomas Tuchel, le Bayern «n'a pas renoncé au titre de champion de Bundesliga». KEYSTONE

La quête du Bayern d'un 12e sacre consécutif en Bundesliga semble de plus en plus difficile, alors que l'équipe de Xabi Alonso, toujours invaincue, est en passe de remporter son premier titre en première division. Tuchel a indiqué aux journalistes qu'il y avait «une différence entre déclarer la guerre (à Leverkusen) et abandonner».

«L'écart est très important, c'est réaliste. Nous devons gagner, gagner, gagner, nous n'avons plus la main», a souligné le technicien allemand. «Leverkusen ne sent plus notre souffle, c'est notre faute. Mais cela ne nous dispense pas de l'obligation de tout donner demain» a-t-il ajouté. Le Bayern reçoit l'avant-dernier Mayence samedi, à la veille du match opposant Leverkusen à Wolfsburg.

Avec le Bayer encore en course en Europa League, et le Bayern qui jouera la Ligue des champions avant l'équipe dirigée par Xabi Alonso dans les semaines à venir, les hommes de Tuchel espèrent faire faire monter la pression sur Leverkusen avec une victoire. Mayence, lanterne rouge du football allemand, affiche toutefois un bon bilan contre le Bayern, avec trois victoires obenues lors de leurs six derniers affrontements en championnat.

Le club bavarois a connu une bonne semaine sur le terrain et en dehors. Outre la victoire 3-0 sur la Lazio, qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Bayern a obtenu la prolongation du jeune attaquant français Mathys Tel jusqu'en 2029. «Les résultats de ce type nous aident et nous donnent du courage et de la confiance en nous. Nous espérons que d'autres victoires suivront», a expliqué Tuchel, qui quittera son poste en fin de saison.