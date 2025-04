Le Bayer Leverkusen n'a pu faire mieux que match nul sur sa pelouse contre l'Union Berlin (0-0) samedi après-midi lors de la 29e journée du championnat d'Allemagne. L’équipe de Granit Xhaka, qui a disputé l’ensemble de la rencontre, offre ainsi une occasion en or au Bayern dans le Klassiker contre Dortmund (18h30).

Malgré le retour au jeu de Florian Wirtz, Leverkusen n'a pas trouvé la solution contre Berlin. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A cinq journées de la fin de la saison, Leverkusen revient à cinq points du leader munichois (63 contre 68), qui peut épaissir son matelas à huit points en tête de la Bundesliga en cas de victoire contre Dortmund.

Avec ce match nul, Leverkusen ne peut plus atteindre que 78 points au maximum d'ici à la fin de la saison. Le Bayern, a donc encore besoin de onze points en six matches pour récupérer le Schale, le trophée remis au champion d'Allemagne, qui était sa propriété exclusive de 2013 à 2023 qu'il a cédé au printemps 2024 à Leverkusen.

Dix points pourraient également suffire, puisque les Munichois disposent d'une différence générale de buts favorable (+54 contre +29).

Vainqueurs in extremis sur la pelouse de Heidenheim (1-0, 90e+1) la semaine dernière, les hommes de Xabi Alonso ne sont pas parvenus à trouver la faille dans la défense berlinoise malgré le retour de son maître à jouer Florian Wirtz, entré en jeu et qui a disputé ses 35 premières minutes depuis sa blessure le 8 mars.

Un Genevois offre la victoire à Freiburg

Dans la course aux 3e et 4e places, les deux dernières qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Mayence s'est incliné sur la pelouse de Hoffenheim (2-0), et voit le RB Leipzig, vainqueur vendredi de Wolsfburg (3-2), lui passer devant à la 4e place (48 points contre 46).

Vainqueur à Mönchengladbach (2-1) grâce à une réussite du Genevois Johan Manzambi à la 90e minute, Freiburg s'est relancé avec 46 points. Introduit à la 76e minute, l’ancien junior du Servette FC inscrit ainsi, à 19 ans, son premier but en Bundesliga.