«Provoqué et insulté» Une ex-star du Bayern en vient aux mains à l'Oktoberfest

Patrick Lämmle

7.10.2025

Ancien joueur du Bayern, Leroy Sané était de retour à Munich à l’occasion de l'Oktoberfest le week-end dernier. Mais son séjour ne s’est pas passé comme prévu, le joueur de Galatasaray ayant été impliqué dans une bagarre.

Les choses ne se sont pas passées pas comme prévu pour Leroy Sané à Munich.
Les choses ne se sont pas passées pas comme prévu pour Leroy Sané à Munich.
KEYSTONE

Patrick Lämmle

07.10.2025, 09:41

07.10.2025, 11:26

Comme l’a rapporté «Bild», une altercation s’est produite dimanche vers 23 heures à la Fête de la bière (Oktoberfest) à Munich. Au milieu de l’incident se trouvait le footballeur allemand Leroy Sané.

Des supporters présumés du Bayern Munich auraient ainsi lancé des provocations en direction de Sané depuis une table voisine. D’après des témoins, le joueur de 29 ans aurait notamment été la cible de cris du type «Scheiss Gala» («Galatasaray de merde»). Pour rappel, l’ailier a quitté le Bayern Munich pour rejoindre Galatasaray cet été.

«J’ai été provoqué et insulté personnellement»

Sané aurait décidé de confronter les provocateurs. Il en serait ensuite résulté une brève altercation, rapidement maîtrisée par le personnel de sécurité.

Interrogé par le journal «Bild», Sané a déclaré : «J’ai été provoqué et insulté personnellement pendant une longue période dans la tente. Mon club, Galatasaray, a également été insulté.»

Concernant la «bousculade», il a précisé que celle-ci s’est produite après avoir été poussé. Le footballeur a néanmoins reconnu : «J’aurais évidemment dû réagir plus calmement à ce moment-là et laisser passer. C’est une leçon que je retiens.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

