Le RB Leipzig a décidé dimanche de confier les rênes de son équipe à Zsolt Löw pour la fin de la saison. Le club, 4e du championnat d'Allemagne 2023/24, a écarté l'entraîneur Marco Rose et une partie de son staff au lendemain d'une défaite à Mönchengladbach (1-0).

RB Leipzig stellt Cheftrainer Marco Rose frei



RB Leipzig hat Cheftrainer Marco Rose am heutigen Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Auch seine Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck sowie Frank Aehlig (Leiter Lizenzspieler) sind… pic.twitter.com/Y6iIG3oUFt — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 30, 2025

Keystone-SDA ATS

Pour finir la saison, le RB Leipzig a fait appel au Hongrois Zsolt Löw (45 ans), qui a été l'adjoint de Thomas Tuchel au Paris St-Germain, à Chelsea et au Bayern Munich. Avant cela, il avait été adjoint à Liefering, Salzbourg et Leipzig, trois clubs de la galaxie Red Bull. Löw est actuellement en charge du développement du football à Red Bull (Head of Soccer Development).

Battu par le Borussia Mönchengladbach samedi (1-0), Leipzig stagne avec 42 points et se retrouve en grand danger dans la lutte pour les deux derniers tickets qualificatifs pour la prochaine Ligue des champions (les deux premiers sont promis au Bayern et à Leverkusen), à sept journées du terme de la saison.