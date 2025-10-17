  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Klassiker en Bundesliga Niko Kovac : «Nous sommes un outsider qui veut faire mal à l'adversaire»

ATS

17.10.2025 - 15:50

En l'espace d'une dizaine de mois, l'entraîneur Niko Kovac a remis le Borussia Dortmund sur les rails de la victoire. Le BVB du gardien de l'équipe de Suisse Gregor Kobel aborde ainsi le Klassiker à Munich contre le Bayern samedi (18h30) dans la peau d'un outsider ambitieux.

En l'espace d'une dizaine de mois, l'entraîneur Niko Kovac a remis le Borussia Dortmund sur les rails de la victoire.
En l'espace d'une dizaine de mois, l'entraîneur Niko Kovac a remis le Borussia Dortmund sur les rails de la victoire.
ats

Keystone-SDA

17.10.2025, 15:50

En ce début de saison, le Bayern Munich a remporté ses dix premiers matches et avance en mode rouleau compresseur, que ce soit en Allemagne (8 victoires, dont 6 en Bundesliga) ou en Europe (2 victoires).

Avec 38 buts marqués, il affiche un bilan proche de la perfection, avec des duels face à certaines équipes de haut de tableau du championnat (6-0 contre Leipzig, 3-0 à Francfort) ou de sérieux prétendants en Ligue des champions (3-1 contre Chelsea).

Et son attaquant Harry Kane, dans un rôle de no 9 hybride qui lui sied à merveille, évolue de son propre aveu dans la meilleure forme de sa carrière à 32 ans (18 buts, dont 11 en Bundesliga depuis le début de la saison, 103 en 106 matches depuis son arrivée en Bavière à l'été 2023).

La tâche qui se présente devant Dortmund s'annonce donc immense. Niko Kovac, passé sur le banc du Bayern de juillet 2018 à novembre 2019, en a conscience. «Le Bayern est favori, mais nous sommes un outsider qui veut faire mal à l'adversaire. Si on agit avec peur, ça ne se passe pas bien. On doit chercher à jouer vers l'avant», a prévenu l'entraîneur de Dortmund jeudi en conférence de presse.

Après son expérience munichoise en demi-teinte (trois titres lors de sa première saison, mais une mise à l'écart en début de la seconde), Kovac est passé par Monaco (juillet 2020-janvier 2022), puis Wolfsburg (juillet 2022-mars 2024).

«Il est le meilleur». Harry Kane, comme un poisson dans l’eau au Bayern Munich

«Il est le meilleur»Harry Kane, comme un poisson dans l’eau au Bayern Munich

Rapidement prolongé jusqu'en 2027

Arrivé à Dortmund début février 2025, l'ancien sélectionneur de la Croatie a redonné une stabilité et une régularité aux résultats du BVB, après quelques semaines de tâtonnement (quatre défaites pour deux victoires pour ses six premiers matches en Bundesliga).

«Autour du BVB, il y a eu longtemps de l'agitation. Et je dois dire, Niko a contribué à ce que cela s'améliore nettement. Dans la façon dont il dirige l'équipe. Et dans la façon dont il s'exprime en public», a estimé le patron du secteur sportif, Lars Ricken, dans l'hebdomadaire Sport Bild.

Sous contrat initialement jusqu'à la fin de la saison 2025/26, le Borussia a assez rapidement prolongé jusqu'à l'été 2027 le bail de l'entraîneur, connu pour sa sa rigueur, mais qui a su évoluer au cours de sa carrière, se montrant à Dortmund plus détendu.

«En tant qu'entraîneur, j'ai continué à me développer, on essaie de s'améliorer chaque jour. Et en tant qu'homme aussi, on essaie de se développer», a expliqué Kovac, de sa voix grave et posée, en conférence de presse. «On prend toujours avec soi des éléments de ses expériences passées», a-t-il insisté.

Le revers à Leipzig à la mi-mars est le dernier en date en Bundesliga pour Dortmund, qui a arraché in extremis sa qualification pour la Ligue des champions grâce à une série de sept victoires et un nul (à Munich) lors des huit derniers matches de Bundesliga la saison passée et s'est hissé en quarts de finale du Mondial des clubs (défaite 3-2 contre le Real Madrid).

Les joueurs de Kovac arrivent à Munich invaincus après six matches de Bundesliga cette saison, une première depuis 2017, même si cinq de leurs adversaires sont au-delà du top 10 actuel. Deux semaines après le nul à domicile contre Leipzig (1-1), Dortmund devrait en savoir plus sur ses ambitions nationales après le Klassiker.

Bundesliga. Le Bayern Munich creuse déjà un écart conséquent

BundesligaLe Bayern Munich creuse déjà un écart conséquent

Les plus lus

Birsfelden verbalise les automobilistes qui contournent les bouchons
La guerre est déclarée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar
«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi