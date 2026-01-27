  1. Clients Privés
Bundesliga Jonas Omlin change de club pour rebondir

Jonas Omlin terminera la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Le gardien international suisse débarque en prêt en provenance du Borussia Mönchengladbach, ont annoncé les deux clubs.

Jonas Omlin rejoint Leverkusen.
Jonas Omlin rejoint Leverkusen.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.01.2026, 10:32

27.01.2026, 10:37

Omlin (32 ans) évolue depuis 2023 à Mönchengladbach, dont il a défendu la cage à 36 reprises. Gêné par diverses blessures, il a perdu son statut de titulaire au profit de Moritz Nicolas. Son dernier match de Bundesliga remonte à sept mois déjà.

Ce prêt s'explique aussi par la blessure du gardien no 1 de Leverkusen, Mark Flekken, dont l'absence est estimée à plusieurs semaines. Jonas Omlin sera en concurrence avec Janis Blaswich et Niklas Lomb.

Bundesliga. Le sort s'acharne : nouvelle pause forcée pour Jonas Omlin

BundesligaLe sort s'acharne : nouvelle pause forcée pour Jonas Omlin

