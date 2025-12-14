Le Bayern Munich, intouchable depuis le début de la saison en Bundesliga, a été accroché à domicile pour la première fois de l'exercice dimanche (2-2). La faute à la lanterne rouge Mayence et son nouvel entraîneur zurichois Urs Fischer.

Le Bayern accroché par Mayence à domicile (2-2). Keystone

Keystone-SDA ATS

Menés 2-1 depuis la 67e minute par le 18e du championnat, qui évoluait sans le Suisse Silvan Widmer (blessé au mollet), les Bavarois sont revenus au score grâce à un pénalty d'Harry Kane à la 87e. Ils restent malgré tout leaders invaincus avec 38 points pris sur 42 et 12 victoires et deux nuls, loin devant leurs poursuivants Leipzig et Dortmund (29 pts).