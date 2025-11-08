  1. Clients Privés
Bundesliga Première accroc pour les Bavarois cette saison 

ATS

8.11.2025 - 17:35

La folle série du Bayern Munich s'est interrompue samedi sur la pelouse de l'Union Berlin, où les Bavarois, qui avaient enchaîné 16 victoires consécutives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ont été contraints au match nul (2-2).

Le Bayern Munich freiné par Union Berlin.
Le Bayern Munich freiné par Union Berlin.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.11.2025, 17:35

08.11.2025, 18:30

Le Bayern a même frôlé la défaite avant qu'Harry Kane n'égalise dans le temps additionnel de la seconde période.

Les Munichois augmentent cependant leur avance en tête du championnat allemand à six points sur le RB Leipzig (28 contre 22) après la 10e journée - contre cinq au soir de la 9e journée -, car dans le même temps, Leipzig est allé s'incliner sur la pelouse de Hoffenheim (3-1).

La bonne opération de l'après-midi est à mettre au compte du Bayer Leverkusen, qui a corrigé Heidenheim (6-0), avec des doublés de Patrik Schick (2e et 22e) et Ibrahim Maza (45e+1 et 53e).

Avec 20 points, les hommes de Kasper Hjulmand recollent à un point de Dortmund, rejoint en toute fin de temps additionnel sur la pelouse du Hambourg SV. Derrière le Bayern, cinq équipes - Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim et Stuttgart - se tiennent en quatre points.

PSG – Bayern 1-2

PSG – Bayern 1-2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

