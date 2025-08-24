Promu en Bundesliga avec Cologne, Joël Schmied a vécu une belle première dans l'élite du football allemand dimanche. Son équipe s'est imposée 1-0 sur la pelouse de Mayence, où évolue Silvan Widmer.

La joie de Joël Schmid (à droite) et son coéquipier Jakub Kaminski après la victoire de Cologne à Mayence. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

Le FC Cologne a fait la différence à la 91e minute par l'intermédiaire de Marius Bülter, alors que Mayence évoluait à dix depuis la 60e. Auparavant, Schmied s'était montré solide dans la défense à trois des Boucs, récoltant tout de même un carton jaune en fin de match.

Le défenseur bernois, qui a rejoint la Rhénanie-du-Nord-Westphalie cet hiver en provenance du FC Sion, a donc remporté ce duel helvétique qui l'opposait à Silvan Widmer. Le défenseur argovien de Mayence a dû attendre la 65e minute pour fouler le pré.