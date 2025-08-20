  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Qui pour contrecarrer les plans du Bayern Munich ?

ATS

20.8.2025 - 15:25

La Bundesliga 2025/26 reprend ses droits vendredi, sans plusieurs joueurs réputés partis à l'étranger. Les pronostiquers sont unanimes à faire comme toujours du Bayern Munich l'immense favori.

Le Bayern Munich est l'immense favori pour s’adjuger la Bundesliga.
Le Bayern Munich est l'immense favori pour s’adjuger la Bundesliga.
ats

Keystone-SDA

20.08.2025, 15:25

Florian Wirtz, Granit Xhaka, Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Hugo Ekitiké et Benjamin Sesko sont tous partis cet été pour des clubs à l'étranger. Cela ouvre évidemment la porte pour que d'autres joueurs se révèlent et deviennent les nouveaux visages du championnat. La plupart doivent encore faire leurs preuves. Seul le Colombien Luis Diaz, arrivé de Liverpool, est une star confirmée.

Les 18 entraîneurs de Bundesliga ne citent qu'un nom pour décrocher le titre: le Bayern Munich. La saison dernière, les Bavarois ont laissé le Bayer Leverkusen à 13 points d'eux. «L'écart était déjà très important, et je ne crois pas que les autres équipes arriveront à le combler», a expliqué Frank Schmidt, l'entraîneur d'Heidenheim. «Ils ont juste la meilleure équipe», a dit Horst Steffen, nouvel entraîneur du Werder Brême.

Mercato. Luis Diaz quitte Liverpool et rejoint le Bayern Munich

MercatoLuis Diaz quitte Liverpool et rejoint le Bayern Munich

Effectif du Bayer profondément modifié

Les principaux contradicteurs devraient être Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen. Le champion 2024 arrive cependant sur la ligne de départ avec un effectif profondément modifié. Plusieurs figures du titre sont partis: l'entraîneur Xabi Alonso (Real Madrid), les joueurs Florian Wirtz (Liverpool), Jonathan Tah (Bayern Munich), Jeremie Frimpong (Liverpool) et le capitaine Granit Xhaka (Sunderland) ont tous choisi de poursuivre leur carrière ailleurs.

Le Bayer est donc en quête d'une nouvelle identité, avec le Néerlandais Erik ten Hag sur le banc. Parmi les recrues figurent Malik Tillman (PSV Eindhoven), Jarell Quansah (Liverpool) et Mark Flekken (Brentford). Mais le cadre pourrait encore être renforcé, tout comme d'ailleurs celui de Dortmund qui a perdu Jamie Gittens (Chelsea).

Mercato. Granit Xhaka retrouve l’un de ses coéquipiers de Leverkusen

MercatoGranit Xhaka retrouve l’un de ses coéquipiers de Leverkusen

Départs de poids

Le champion en titre a aussi enregistré plusieurs départs de poids: Thomas Müller finira sa carrière en MLS avec Vancouver, Leroy Sané est parti à Galatasaray Istanbul alors que Kingley Coman a rejoint Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite à Al-Nassr. Luis Diaz est venu renforcer le secteur offensif alors que Jonathan Tah doit devenir le patron de la défense.

Le championnat accueille deux clubs de tradition avec Cologne et le SV Hambourg. Tous deux auront pour ambition première de se maintenir dans l'élite.

MLS. Thomas Müller a fait ses débuts avec Vancouver

MLSThomas Müller a fait ses débuts avec Vancouver

Les plus lus

Massacre à la tronçonneuse: un mystérieux individu sévit dans un village soleurois
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté
Il filmait ses collègues en cachette: le verdict est tombé
Les cas de maladies transmises par des moustiques explosent en Europe
«Un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï»