La Bundesliga 2025/26 reprend ses droits vendredi, sans plusieurs joueurs réputés partis à l'étranger. Les pronostiquers sont unanimes à faire comme toujours du Bayern Munich l'immense favori.

Le Bayern Munich est l'immense favori pour s’adjuger la Bundesliga. ats

Keystone-SDA ATS

Florian Wirtz, Granit Xhaka, Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Hugo Ekitiké et Benjamin Sesko sont tous partis cet été pour des clubs à l'étranger. Cela ouvre évidemment la porte pour que d'autres joueurs se révèlent et deviennent les nouveaux visages du championnat. La plupart doivent encore faire leurs preuves. Seul le Colombien Luis Diaz, arrivé de Liverpool, est une star confirmée.

Les 18 entraîneurs de Bundesliga ne citent qu'un nom pour décrocher le titre: le Bayern Munich. La saison dernière, les Bavarois ont laissé le Bayer Leverkusen à 13 points d'eux. «L'écart était déjà très important, et je ne crois pas que les autres équipes arriveront à le combler», a expliqué Frank Schmidt, l'entraîneur d'Heidenheim. «Ils ont juste la meilleure équipe», a dit Horst Steffen, nouvel entraîneur du Werder Brême.

Effectif du Bayer profondément modifié

Les principaux contradicteurs devraient être Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen. Le champion 2024 arrive cependant sur la ligne de départ avec un effectif profondément modifié. Plusieurs figures du titre sont partis: l'entraîneur Xabi Alonso (Real Madrid), les joueurs Florian Wirtz (Liverpool), Jonathan Tah (Bayern Munich), Jeremie Frimpong (Liverpool) et le capitaine Granit Xhaka (Sunderland) ont tous choisi de poursuivre leur carrière ailleurs.

Le Bayer est donc en quête d'une nouvelle identité, avec le Néerlandais Erik ten Hag sur le banc. Parmi les recrues figurent Malik Tillman (PSV Eindhoven), Jarell Quansah (Liverpool) et Mark Flekken (Brentford). Mais le cadre pourrait encore être renforcé, tout comme d'ailleurs celui de Dortmund qui a perdu Jamie Gittens (Chelsea).

Départs de poids

Le champion en titre a aussi enregistré plusieurs départs de poids: Thomas Müller finira sa carrière en MLS avec Vancouver, Leroy Sané est parti à Galatasaray Istanbul alors que Kingley Coman a rejoint Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite à Al-Nassr. Luis Diaz est venu renforcer le secteur offensif alors que Jonathan Tah doit devenir le patron de la défense.

Le championnat accueille deux clubs de tradition avec Cologne et le SV Hambourg. Tous deux auront pour ambition première de se maintenir dans l'élite.