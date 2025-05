Sandro Wagner wird neuer #FCA-Cheftrainer! 🤝 Der 37-Jährige unterschrieb am heutigen Mittwoch einen Dreijahresvertrag bei Rot-Grün-Weiß und wird im Anschluss an die UEFA Nations League Finals seine Arbeit in Augsburg offiziell zum Start der Vorbereitung aufnehmen! ⚽️



