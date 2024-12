Schick en feu et samedi soir de folie pour le Bayer Leverkusen de Xhaka

La seconde manche du duel entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich commence à se dessiner en Bundesliga cette saison, après la victoire du Bayer 04, champion en titre, contre Fribourg (5-1) samedi, porté par un quadruplé de Patrik Schick.

Patrik Schick a inscrit un quadruplé. ats

AFP Gregoire Galley

Avant d'entamer la courte trêve hivernale de trois semaines en Allemagne, et après 15 journées disputées, les hommes de Vincent Kompany et de Xabi Alonso comptent respectivement 36 et 32 points et ont creusé un premier trou sur le reste des poursuivants.

Les Munichois auront besoin d'une victoire à la reprise le samedi 11 janvier à Mönchengladbach pour assurer l'anecdotique titre de champion d'automne décerné à l'équipe en tête à l'issue de la phase aller.

Dans sa BayArena, le Werkself (le onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) a répondu contre Fribourg à la démonstration de force munichoise la veille contre le RB Leipzig (5-1 pour le retour de Harry Kane) et reste au contact pour la seconde partie de saison.

Privé de Victor Boniface, le champion d'Allemagne s'en est remis à l'international tchèque Patrik Schick, auteur d'un quadruplé en une demi-heure (45e+1, 67e, 74e, 77e) servi à trois reprises par Florian Wirtz. La pépite allemande de 21 ans avait doublé la mise en début de seconde période (51e), alors que Vincenzo Grifo avait redonné espoir à Fribourg (55e).

Francfort coule contre Mayence

Leverkusen enchaîne ainsi un huitième succès de rang toutes compétitions confondues, dont une victoire contre l'Inter Milan (1-0) en Ligue des champions et une élimination du Bayern à Munich en huitièmes de finale de la Coupe (1-0).

En revanche, Francfort a enchaîné samedi un cinquième match de suite sans succès et une troisième défaite consécutive, toutes compétitions confondues, battu 3 à 1 sur sa pelouse par Mayence, tombeur du Bayern la semaine dernière.

En supériorité numérique pendant plus de 70 minutes, l'Eintracht n'est pas parvenu à concrétiser sa domination (71% de possession de balle). Avec 27 points, il partage la troisième place avec le RB Leipzig, mais au lieu de regarder vers le haut du classement, les deux équipes voient Mayence et le Werder Brême, vainqueurs samedi, se rapprocher à deux points. Dimanche (17h30), le Borussia Dortmund (22) aura l'occasion de recoller à Mayence et Brême en cas de victoire à Wolfsburg.

En hommage aux victimes de l'attaque sur le marché Noël de Magdebourg vendredi soir, qui a fait selon un dernier bilan 5 morts et plus de 200 blessés, les rencontres de Bundesliga ont débuté par une minute de silence et les joueurs ont porté un brassard noir.