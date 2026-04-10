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Bundesliga Schlotterbeck et Dortmund, une romance qui durera encore cinq ans

ATS

10.4.2026 - 16:44

L'international allemand Nico Schlotterbeck (26 ans), homme de base de la défense centrale de la Mannschaft, a prolongé de quatre saisons jusqu'à l'été 2031 son contrat avec le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr l'a annoncé vendredi.

Keystone-SDA

10.04.2026, 16:44

Arrivé en provenance de Fribourg à l'été 2022 au BVB pour un contrat de cinq ans jusqu'à l'été 2027, Schlotterbeck s'est installé comme titulaire dans la défense centrale de Dortmund.

«Ils sont vraiment affamés». Le Bayern en passe de battre un record vieux d’un... demi-siècle !

«Ils sont vraiment affamés»Le Bayern en passe de battre un record vieux d’un... demi-siècle !

Champion d'Europe espoirs (moins de 21 ans) en 2021, il est devenu sous Julian Nagelsmann l'homme de base de la défense de la Mannschaft aux côtés de Jonathan Tah, avec qui il devrait former la charnière centrale de l'Allemagne à la Coupe du monde cet été.

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