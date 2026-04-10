L'international allemand Nico Schlotterbeck (26 ans), homme de base de la défense centrale de la Mannschaft, a prolongé de quatre saisons jusqu'à l'été 2031 son contrat avec le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr l'a annoncé vendredi.

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️



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Keystone-SDA ATS

Arrivé en provenance de Fribourg à l'été 2022 au BVB pour un contrat de cinq ans jusqu'à l'été 2027, Schlotterbeck s'est installé comme titulaire dans la défense centrale de Dortmund.

Champion d'Europe espoirs (moins de 21 ans) en 2021, il est devenu sous Julian Nagelsmann l'homme de base de la défense de la Mannschaft aux côtés de Jonathan Tah, avec qui il devrait former la charnière centrale de l'Allemagne à la Coupe du monde cet été.