Silvan Widmer s'est signalé lors de la 9e journée de Bundesliga. L'Argovien de 32 ans a inscrit son 8e but en Bundesliga lors du nul 1-1 de Mayence face au Werder Brême.

Silvan Widmer buteur avec Mayence KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est à la 36e que le capitaine du club de Rhénanie a frappé à bout portant après une pression sur la cage du Werder. Brême a finalement égalisé à la 86e via le Danois Stage. A noter que Cameron Puertas a joué toute la deuxième mi-temps et qu'Isaac Schmidt est entré à la 81e.

Bonne performance pour Nico Elvedi avec Gladbach qui est allé s'imposer 4-0 à St-Pauli. Malgré une passe décisive sur le but de son coéquipier Tomas, Luca Jaquez et Stuttgart ont connu la défaite 3-1 à Leipzig. Leipzig se positionne en dauphin du Bayern en devançant Dortmund.