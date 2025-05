Le football suisse pourrait bien être indirectement à la fête pour la finale de la Coupe d'Allemagne, samedi à Berlin. Grand favori, le VfB Stuttgart des internationaux helvétiques Leonidas Stergiou, Fabian Rieder et Luca Jaquez affronte Bielefeld, club de 3e division.

Arminia Bielefeld, club de troisième division, a créé la sensation en se hissant jusqu’en finale. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Stuttgart (qui a fini 9e cette saison en 1re Bundesliga), vainqueur du trophée en 1954, 1958 et 1997, vise son premier grand titre depuis sa victoire en championnat en 2007. En demies, le VfB a battu Leipzig (3-1). Stergiou et Rieder sont entrés en jeu à un quart d'heure de la fin, alors que Jaquez était sur le banc.

Qu'en sera-t-il pour les trois Suisses samedi à l'Olympistadion ? Les internationaux Stergiou, actuellement blessé, et Rieder sont des piliers et ont disputé respectivement 12 et 21 matches de championnat cette saison, marquant 1 but chacun. Jaquez, international M21, est arrivé de Lucerne en début d'année.

Bielefeld pour l’histoire

Arminia Bielefeld a réalisé un parcours exceptionnel en éliminant quatre équipes de Bundesliga, dont le tenant du titre Bayer Leverkusen en demi-finale (2-1). C'est la première fois de son histoire que le club atteint la finale de la Coupe.