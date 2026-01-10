Porté par ses deux internationaux allemands Jamie Leweling et Denniz Undav, Stuttgart est allé corriger le Bayer Leverkusen 4-1 samedi en début de soirée, et se replace au contact de son adversaire du jour au classement.

Jamie Leweling (à droite) a été l’un des grands artisans du succès de Stuttgart. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Samedi soir, le gardien de Leverkusen Mark Flekken a été abandonné par sa défense. Après l'ouverture du score de Jamie Leweling dès la 7e minute, Jeanuël Belocian a concédé un penalty pour une faute sur Josha Vagnoma, que Maximilian Mittelstädt a transformé (29e).

Juste avant la pause, Leweling (45e) puis Undav (45e+2) ont aussi profité de la passivité de la défense de Leverkusen pour regagner les vestiaires avec quatre buts d'avance. En seconde période, Leverkusen s'est procuré plusieurs occasions et a obtenu un penalty pour une faute de Chabot sur Tillman, transformé par Alejandro Grimaldo (66e), mais trop tard pour espérer une remontée.

Avec 29 points tous les deux, Stuttgart et Leverkusen sont départagés à la différence générale de buts, qui permet au Bayer (+10) de conserver la 4e place juste devant le club souabe (+6).

Tir groupé derrière le Bayern

Sans jouer à Hambourg contre St. Pauli (match reporté en raison de fortes chutes de neige dans le nord de l'Allemagne), le RB Leipzig remonte sur le podium avec 29 points aussi mais une meilleure différence générale de buts (+11) par rapport à Leverkusen et Stuttgart.

Leverkusen manque une bonne occasion de se rapprocher du Borussia Dortmund (33 points), qui a concédé le match nul à Francfort (3-3) après avoir mené au score à deux reprises.

Dimanche, le Bayern (13 victoires et deux matches nuls en 15 matches, 41 points) reçoit Wolfsburg et peut s'échapper encore un peu plus en tête de la Bundesliga en cas de victoire dans son Allianz Arena.