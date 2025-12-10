Le RB Leipzig a nommé mercredi la Suissesse Tatjana Haenni au poste de CEO. A 59 ans, elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 et sera la première femme à diriger un club professionnel allemand.

RB Leipzig verpflichtet Tatjana Haenni als neuen CEO



Die 59-jährige Schweizerin wird ab dem 1. Januar 2026 ihre neue Rolle als CEO bei RB Leipzig antreten. Johann Plenge wird in der neuen Struktur befördert.



Die Roten Bullen besetzen die nach dem Abgang von Oliver Mintzlaff… pic.twitter.com/6Lbirvo3TR — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 10, 2025

Keystone-SDA ATS

Tatjana Haenni a marqué le football féminin en Suisse pendant des années: en tant qu'ancienne directrice de l'Association suisse de football, elle était responsable de projets de développement, après avoir disputé 23 matches internationaux. Au niveau international, elle a travaillé pour l'UEFA et la FIFA, auprès desquelles elle a contribué à l'élaboration de programmes de professionnalisation du football féminin.

Depuis janvier 2023, Haenni est directrice sportive de la ligue professionnelle américaine NWSL à New York. Elle revient maintenant en Europe avec pour mission de maintenir Leipzig sur la voie du succès.