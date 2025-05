Le petit club allemand d'Elversberg vit un «rêve» éveillé avant son barrage aller d'accession à la Bundesliga face à Heidenheim, jeudi (20h30). L'équipe de cette ville de 13’000 habitants de la Sarre (sud-ouest de l'Allemagne) deviendra la plus petite à être promue en première division allemande si elle écarte le 16e de Bundesliga.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Toute cette histoire est déjà un rêve, parce que c'est tellement inhabituel», a déclaré l'entraîneur d'Elversberg, Horst Steffen, mercredi en conférence de presse. «Si la promotion arrive, j'en serai heureux. Mais je ne reste pas éveillé toute la nuit en pensant que ce ne serait pas juste si nous ne montions pas en première division», a-t-il ajouté.

Pensionnaire de deuxième division, Elversberg a terminé derrière Cologne et Hambourg, tous deux promus d'office. Il affronte en barrage aller-retour Heidenheim pour accéder à l'élite, deux ans seulement après son accession à la deuxième division.

Pour l'heure, le record de la plus petite ville dont le club a évolué en Bundesliga appartient à Unterhaching, banlieue de Munich de 26’000 habitants (1999-2001). Actuellement Hoffenheim, qui fait partie de la ville de Sinsheim (sud-ouest), est le plus petit club de l'élite avec 36’000 habitants.

Frank Holzer, l’homme de l’ascension d'Elversberg

L'ascension d'Elversberg a été menée par le président du club, Frank Holzer, ancien joueur et homme d'affaires local, qui a pris les rênes du club en 1990 et a parfois assumé les fonctions d'entraîneur. Holzer est à la tête d'une entreprise pharmaceutique locale connue pour ses collyres et qui est devenue l'un des principaux sponsors du club.

L'adversaire, Heidenheim, 49’000 habitants, est également l'un des plus petits clubs du football professionnel allemand. Même s'il a disputé cette saison la Conference League, accueillant notamment Chelsea. Son coach, Frank Schmidt, a salué le parcours d'Elversberg, qualifiant son homologue d'«entraîneur de l'année» et le club de «référence en deuxième division». Le barrage retour aura lieu lundi soir à Elversberg.