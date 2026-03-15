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Bundesliga Terrible poisse : le Bayern perd ses trois gardiens en une semaine

Clara Francey

15.3.2026

Après Manuel Neuer et Jonas Urbig, le troisième gardien de but du Bayern Sven Ulreich (37 ans) s'est à son tour blessé aux adducteurs de la cuisse droite, a annoncé le club munichois dans un communiqué dimanche.

Agence France-Presse

15.03.2026, 16:46

Ulreich a joué samedi à Leverkusen pour la première fois depuis le 21 septembre 2024. Auteur d'une très grosse partie, il a permis au Bayern de conserver le point du nul (1-1), bien qu'en ayant terminé à 9 contre 11.

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Le gardien a ressenti une gêne en fin de match et des examens réalisés à Munich dimanche ont révélé une «déchirure fibrillaire au niveau des adducteurs de la cuisse droite. Le gardien sera donc indisponible», a expliqué le Bayern, sans préciser la durée.

La série noire des gardiens de but munichois se poursuit. La semaine dernière, Manuel Neuer avait effectué son retour contre le Borussia Mönchengladbach après une déchirure au mollet gauche le 21 février contre Francfort, mais il avait dû laisser sa place à Jonas Urbig à la mi-temps, en raison d'une rechute à ce mollet.

Urbig a été victime mardi d'une commotion cérébrale, à la suite d'un violent choc à la tête avec les pieds de l'attaquant de l'Atalanta Bergame Nikola Krstovic, lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions (victoire munichoise 6-1).

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Avant le déplacement à Leverkusen, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany avait indiqué que Manuel Neuer ne devrait faire son retour qu'après la trêve internationale de fin mars, alors que pour Jonas Urbig, «on discute avec les médecins quand il aura à nouveau le droit de s'entraîner».

Les solutions sont rares pour Kompany avant le 8e de finale retour mercredi: Jannis Bärtl, 19 ans et N.2 de l'équipe réserve munichoise qui évolue en 4e division allemande, ou Leonard Prescott, 16 ans et N.1 chez les moins de 19 ans.

FC Bayern München - Atalanta BC
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Le sixième gardien inscrit en Ligue des champions par le Bayern, Leon Klanac (19 ans), habituel N.1 de la réserve, est lui aussi blessé et indisponible début décembre.

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