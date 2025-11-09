Aperçu
ATS
9.11.2025 - 19:42
Fabian Rieder a inscrit en vain son troisième but de la saison en Bundesliga lors de la 10e journée.
Ohne Punkte geht's zurück nach Augsburg. #VFBFCA pic.twitter.com/fYLdPEdflU— FC Augsburg (@FCAugsburg) November 9, 2025
Ohne Punkte geht's zurück nach Augsburg. #VFBFCA pic.twitter.com/fYLdPEdflU
Keystone-SDA
09.11.2025, 19:42
L'international suisse a ouvert le score dès la 9e pour Augsburg sur la pelouse du VfB Stuttgart, qui a finalement gagné 3-2.
