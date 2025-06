Le Borussia Dortmund a officialisé le recrutement du demi anglais Jobe Bellingham en provenance de Sunderland, cinq ans après avoir attiré dans ses rangs son frère aîné Jude, parti ensuite au Real Madrid.

Keystone-SDA ATS

Le club allemand, qui a conclu un contrat jusqu'en 2030 avec le joueur de 19 ans, a annoncé ce transfert le dernier jour du mercato ouvert en vue de la Coupe du monde des clubs, qu'il débutera le 17 juin face à Fluminense.

Dortmund, 4e de Bundesliga et qualifié in extremis pour la prochaine Ligue des Champions, aurait déboursé environ 33 millions d'euros, avec 5 millions supplémentaires en bonus, soit le montant le plus élevé jamais payé directement par le club pour un joueur.