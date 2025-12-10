Pirmin Schwegler est le nouveau directeur sportif du VfL Wolfsburg. L'ancien international suisse arrive de l'Eintracht Francfort, où il occupait un rôle similaire depuis le début de l'année.

Keystone-SDA ATS

Le Lucernois de 38 ans, international à 14 reprises entre 2009 et 2014, débarque en Basse-Saxe au sein d'un club en crise. Les Loups sont actuellement 15es de Bundesliga et n'ont pas progressé depuis le licenciement de leur entraîneur Paul Simonis début novembre.

Après la fin de sa carrière de joueur, au cours de laquelle il a joué en Allemagne pour Leverkusen, Francfort, Hoffenheim et Hanovre, Pirmin Schwegler a d'abord travaillé au Bayern Munich en tant que chef du scouting. Il a ensuite dirigé le secteur du football professionnel à Hoffenheim, avant de partir pour Francfort au début de l'année.