Coupe d’Allemagne Un match interrompu après un incident «plus tolérable »

Nicolas Larchevêque

17.8.2025

Le 32e de finale de la Coupe d'Allemagne entre le Lok Leipzig (D4) et Schalke 04 (D2) a été interrompu pendant presque cinq minutes dimanche, le joueur de Schalke Christopher Antwi-Adjei affirmant après la rencontre avoir été la cible d'injures racistes.

Christopher Antwi-Adjei (à gauche) a affirmé avoir été la cible d'injures racistes.
Christopher Antwi-Adjei (à gauche) a affirmé avoir été la cible d'injures racistes.
IMAGO/HMB-Media

Agence France-Presse

17.08.2025, 20:31

«Du racisme», a répondu l'ancien international ghanéen (31 ans, 3 sélections) au micro du diffuseur Sky, à la question de savoir ce qui s'était passé autour du quart d'heure de jeu. «Ça n'a rien à faire sur un terrain de foot, et de façon plus générale au quotidien», a-t-il ajouté.

«Je ne veux pas répéter les mots qui ont été dits. C'est décevant. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre chez soi et pleure. Mais je trouve tout de même décevant que ce genre de choses arrivent encore de nos jours sur un terrain», a souligné Antwi-Adjei. «Je ne voulais pas en faire toute une histoire, mais je ne voulais pas non plus le tolérer», a précisé le joueur, qui a signalé l'incident au juge de touche, «c'est le moins que je pouvais faire».

«Nous ne continuerons pas à jouer»

Au quart d'heure de jeu, au moment d'effectuer une touche, Antwi-Adjei a interrompu son action et a échangé avec le juge de touche. L'arbitre central s'est ensuite entretenu avec les deux capitaines, avant de faire reprendre le jeu. «J'ai directement signalé à l'arbitre que nous ne continuerions pas à jouer si cela ne s'arrêtait pas», a expliqué le capitaine de Schalke, Kenan Karaman, au micro de Sky après le match remporté par son équipe après prolongation (1-0).

Le speaker du Bruno-Plache-Stadion où évolue le Lokomotive Leipzig, pensionnaire de 4e division, a dénoncé les propos discriminatoires. «C'est notre position en tant que club. Sur le terrain, il n'y a pas de place pour le racisme et la discrimination», a expliqué le porte-parole du Lok, Carsten Muschalle, au micro de Sky à la mi-temps.

Vendredi soir, le match d'ouverture du championnat d'Angleterre entre Liverpool et Bournemouth avait également été brièvement interrompu pour des insultes proférées par un supporter des Reds envers l'international ghanéen de Bournemouth, Antoine Semenyo.

Premier League. Racisme en tribunes à Liverpool : un joueur de Bournemouth visé

Premier LeagueRacisme en tribunes à Liverpool : un joueur de Bournemouth visé

