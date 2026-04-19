Johan Manzambi tient la grande forme à l'approche de la Coupe du monde. Le Genevois a inscrit son 5e but de la saison en Bundesliga lors du succès 2-1 du SC Fribourg devant Heidenheim.

Johan Manzambi (à gauche), ici avec son coéquipier Yuito Suzuki (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Face à la «lanterne rouge», Johan Manzambi a ouvert le score en première période sur une frappe deviée qu'il avait armée à l'orée de la surface.

Brillant lors de la double confrontation contre le Celta Vigo en Europa League, il s'impose comme l'un des leaders de son équipe qui a arraché la victoire par Maximilian Eggestein à la 83e.

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