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Bundesliga Encore buteur, Manzambi affiche une forme herculéenne !

ATS

19.4.2026 - 17:44

Johan Manzambi tient la grande forme à l'approche de la Coupe du monde. Le Genevois a inscrit son 5e but de la saison en Bundesliga lors du succès 2-1 du SC Fribourg devant Heidenheim.

Johan Manzambi (à gauche), ici avec son coéquipier Yuito Suzuki (archives).
Johan Manzambi (à gauche), ici avec son coéquipier Yuito Suzuki (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 17:44

19.04.2026, 18:37

Face à la «lanterne rouge», Johan Manzambi a ouvert le score en première période sur une frappe deviée qu'il avait armée à l'orée de la surface.

Europa League. La fête continue pour Johan Manzambi et le SC Fribourg

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Brillant lors de la double confrontation contre le Celta Vigo en Europa League, il s'impose comme l'un des leaders de son équipe qui a arraché la victoire par Maximilian Eggestein à la 83e.

Bundesliga. Johan Manzambi brille dans un match dingue face au Bayern !

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Archive sur Johan Manzambi

Johan Manzambi : «J’ai rêvé de ce moment et c'est arrivé devant ma famille»

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Réaction du jeune joueur genevois, qui a scellé le score à 4-1 contre la Suède, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Un autre rêve qui se rapproche pour le joueur de Freiburg...

15.11.2025

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