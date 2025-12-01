Les Suisses Fabian Rieder et Cédric Zesiger auront un nouvel entraîneur au FC Augsbourg, un club de Bundesliga en crise. Le club et Sandro Wagner ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat valable jusqu'en 2028.

🚨💥 BREAKING | FC Augsburg have dismissed head coach Sandro #Wagner with immediate effect.



The decision was taken today. Team informed, as also via BILD.@_dennisbayer | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/5wFRHcES83 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 1, 2025

Keystone-SDA ATS

L'ex-international allemand n'avait pris ses fonctions que début juillet, après avoir été l'assistant du sélectionneur de l'équipe nationale allemande Julian Nagelsmann. À Augsbourg, Wagner a officié pour la première fois comme entraîneur en chef d'une équipe professionnelle.

Après avoir remporté ses deux premiers matchs officiels avec Augsbourg, le technicien n'est parvenu qu'à obtenir deux autres victoires. Après douze tours de championnat, l'équipe occupe la 14e place du classement avec dix points.

Bas de classement

Samedi, Augsbourg a concédé une défaite 3-0 en déplacement chez Hoffenheim. Son avance sur la place de barragiste n'est plus que de deux points.

Pour les trois matchs restants de l'année, Manuel Baum a été nommé pour reprendre le poste ad intérim. L'entraîneur de 46 ans avait déjà occupé cette fonction à Augsbourg de fin décembre 2016 à avril 2019.