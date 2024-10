Le RB Leipzig a enchaîné samedi une quatrième victoire de rang dans le championnat d'Allemagne, en renversant Fribourg (3-1), et s'installe en tête de la Bundesliga, alors que Leverkusen a piétiné à Brême (2-2) et que Dortmund s'est incliné à Augsbourg (2-1).

Leverkusen et Granit Xhaka ont piétiné à Brême. ats

AFP Gregoire Galley

Avec 20 points au compteur, Leipzig confirme son début de saison à conjuguer au presque parfait - quatre points laissés en cours de route contre l'Union Berlin et à Sankt Pauli, à chaque fois 0-0 - et met le Bayern Munich (17 pts) dans l'obligation de l'emporter sur la pelouse de la lanterne rouge Bochum (1 point) pour finir la 8e journée en tête.

Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, a cédé une victoire qui lui tendait les bras à Brême, concédant en début de soirée le match nul (2-2), après avoir mené à deux reprises au score.

Le Werkself (onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904) laisse ainsi un premier écart de cinq points se créer sur Leipzig, et de deux sur des Munichois attendus au tournant dimanche (15h30), après la déroute à Barcelone en milieu de semaine (4-1) en Ligue des champions.

La semaine passée, Leipzig s'était installé dans le confortable fauteuil de leader pendant trois heures, le temps que le Bayern corrige Stuttgart (4-0) et reprenne son bien à la différence de buts. Cette fois-ci, le club de l'est de l'Allemagne a la garantie d'y rester au moins 24 heures.

Samedi, face à Fribourg, les coéquipiers de Willi Orban ont d'abord été dominés pendant une vingtaine de minutes et ont été logiquement menés au score, avant de renverser la partie au retour des vestiaires en l'espace d'une dizaine de minute par Orban (47e) et Lutsharel Geertruida (58e). Ils se sont enfin mis à l'abri grâce à Lois Openda, auteur à la 79e minute de son cinquième but en championnat cette saison.

Si Leipzig tourne à un rythme de prétendant au titre en ce début de saison, son début d'aventure européenne est bien plus compliqué avec trois défaites contre des équipes de renom (à Madrid contre l'Atlético et à domicile contre la Juventus et Liverpool).

Défense friable

À Brême, Xabi Alonso a proposé une composition d'équipe plus classique que ce qu'il a aligné contre Brest (match nul 1-1 en Ligue des champions), avec notamment le retour de Victor Boniface, laissé au repos après son accident de la route sans gravité il y a une semaine.

Leverkusen a mené au score à deux reprises grâce à Boniface (30e) et un but contre son camp de Felix Agu (77e). Mais la défense du champion en titre est plus friable cette saison, et a encaissé des buts de Marvin Ducksch (74e) alors que Leverkusen contrôlait la seconde période, et Romano Schmid à la 90e minute. Leverkusen a déjà encaissé 15 buts sur les huit premiers matches de la saison contre 24 sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Dortmund en échec à l'extérieur

Loin du sommet, le Borussia Dortmund a une nouvelle fois sombré loin de ses bases, battu à Augsbourg (2-1) après avoir mené au score, concédant sa troisième défaite en quatre déplacements cette saison en Bundesliga. Elle intervient quatre jours après un revers 5 à 2 à Madrid contre le Real après avoir mené 2-0 à la pause.

Les hommes de Nuri Sahin comptent déjà sept points de retard sur la première place (13 contre 20) après huit journées. Ils se retrouvent sous pression avant de se rendre à Wolfsburg mardi (20h45) en 16es de finale de la Coupe d'Allemagne, pour l'un des quatre duels entre clubs de Bundesliga à ce stade de la compétition.