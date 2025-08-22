  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Une entrée en fanfare du Bayern face à Leipzig !

ATS

22.8.2025 - 22:40

Le Bayern Munich a remporté le match d'ouverture du Championnat d'Allemagne en corrigeant le RB Leipzig 6 à 0 avec un triplé de Harry Kane et un doublé de Michael Olise, une nouvelle fois étincelant, vendredi soir à l'Allianz Arena.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

22.08.2025, 22:40

22.08.2025, 22:45

Michael Olise a ouvert la marque à la 27e minute. Luis Diaz a doublé la mise cinq minutes plus tard (32e) et Olise y est allé de son doublé (42e), le quatrième sous les couleurs munichoises. Harry Kane a alourdi l'addition en seconde période avec un coup du chapeau en 14 minutes (64e, 74e, 78e).

Les Munichois prennent anecdotiquement la tête au classement en attendant les autres rencontres de la première journée samedi et dimanche, notamment le Bayer Leverkusen, vice-champion 2025 et champion 2024, qui accueille Hoffenheim samedi (15h30), alors que Dortmund se déplace à St. Pauli (18h30).

Les plus lus

Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
«Rien n'a été caché» : le gouvernement publie un récent entretien avec Ghislaine Maxwell
Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite
Trump lance une procédure pour taxer l'ameublement
La peine de mort requise contre l’ex-président Joseph Kabila
Le chef du renseignement militaire américain renvoyé