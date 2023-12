Le Bayern a été corrigé 5 à 1 à Francfort samedi après-midi lors de la 14e journée du championnat d'Allemagne, sa première défaite de la saison en Bundesliga et la plus lourde dans la compétition depuis plus de quatre ans.

Sombre après-midi pour Harry Kane et le Bayern Munich. IMAGO/Sven Simon

Ce couac pourrait faire le bonheur du Bayer Leverkusen. S’ils s’imposent dimanche à Stuttgart, Granit Xhaka et ses coéquipiers compteront un avantage de 6 points sur le Champion en titre. Le Bayern accusera toutefois un match de retard dimanche soir.

Auteur d’un doublé, Junior Dimba Ebimbe a été le grand homme de la rencontre. L’attaquant formé au PSG a su exploiter à merveille les largesses défensives du Bayern. A aucun moment, les Bavarois n’ont pu prendre la main dans cette rencontre qui opposait les deux équipes éliminées cet automne en Coupe d'Allemagne par le FC Sarrebruck (D3).

ATS/AFP