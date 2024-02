A trois jours d'affronter le Bayer Leverkusen pour le choc de la 21e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a enregistré une bonne nouvelle. Dayot Upamecano et Joshua Kimmich ont en effet repris l'entraînement, a annoncé le club bavarois.

Dayot Upamecano est de retour à l’entraînement. ats

Upamecano et Kimmich se sont blessés le 24 janvier lors du match en entre le Bayern et l'Union Berlin (1-0), à l'arrière de la cuisse gauche pour le défenseur central français et à l'épaule gauche pour le milieu de terrain allemand.

Les deux internationaux ont effectué leur retour à l'entraînement, alors que le gardien de but et capitaine Manuel Neuer a manqué à l'appel pour le deuxième jour consécutif, à cause de «légers problèmes» à un genou, a expliqué le Bayern.

Deuxième de la Bundesliga avec deux points de retard sur Leverkusen, leader invaincu cette saison, en 30 matches toutes compétitions confondues, les Munichois se déplacent sur la pelouse du «Werkself» samedi (18h30), pour l'un des tournants de la saison.

