Urs Fischer a assuré le maintien de Mayence en Bundesliga. L'équipe de l'entraîneur zurichois s'est imposée dimanche sur la pelouse de St-Pauli (2-1) et compte 11 points d'avance sur le barragiste à deux journées de la fin du championnat.
C'est un nouveau succès pour Urs Fischer en première division allemande. Le Zurichois de 60 ans s'était déjà forgé une belle réputation entre 2018 et 2023 à l'Union Berlin, avec une promotion dans l'élite, un maintien solide puis une qualification pour la Ligue des champions.
Fischer a débarqué à Mayence en décembre, succédant au Danois Bo Henriksen. Le club occupait alors la dernière place du classement avec six points en treize matches. Il a rapidement redressé la barre avec son capitaine et compatriote Silvan Widmer.
Sous sa direction, Mayence n'a concédé que deux défaites jusqu'à la mi-avril. Ces dernières semaines, la dynamique s'était toutefois légèrement enrayée avec quatre matches sans victoire et une élimination en quart de finale de la Conference League face à RC Strasbourg.