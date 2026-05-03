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Bundesliga Urs Fischer assure le maintien de Mayence

ATS

3.5.2026 - 18:05

Urs Fischer a assuré le maintien de Mayence en Bundesliga. L'équipe de l'entraîneur zurichois s'est imposée dimanche sur la pelouse de St-Pauli (2-1) et compte 11 points d'avance sur le barragiste à deux journées de la fin du championnat.

Urs Fischer et Mayence officiellement maintenus en Bundesliga.
Urs Fischer et Mayence officiellement maintenus en Bundesliga.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.05.2026, 18:05

C'est un nouveau succès pour Urs Fischer en première division allemande. Le Zurichois de 60 ans s'était déjà forgé une belle réputation entre 2018 et 2023 à l'Union Berlin, avec une promotion dans l'élite, un maintien solide puis une qualification pour la Ligue des champions.

Fischer a débarqué à Mayence en décembre, succédant au Danois Bo Henriksen. Le club occupait alors la dernière place du classement avec six points en treize matches. Il a rapidement redressé la barre avec son capitaine et compatriote Silvan Widmer.

Sous sa direction, Mayence n'a concédé que deux défaites jusqu'à la mi-avril. Ces dernières semaines, la dynamique s'était toutefois légèrement enrayée avec quatre matches sans victoire et une élimination en quart de finale de la Conference League face à RC Strasbourg.

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