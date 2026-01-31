Mayence a poursuivi sur sa lancée positive depuis l'arrivée d'Urs Fischer sur le banc. Le club s'est imposé 2-1 à Leipig, ce qui lui permet de figurer désormais au seizième rang.

Urs Fischer continue de redresser Mayence. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Silvan Widmer a joué jusqu'à la 82e pour Mayence, qui se retrouve au poste de barragiste. Depuis que Fischer est à la tête de l'équipe, elle a enregistré quatre succès et quatre nuls pour une seule défaite.

Augsbourg a enchaîné après avoir mis fin à l'invincibilité du Bayern Munich le week-end dernier. Le club bavarois a battu St-Pauli 2-1 grâce à un doublé de Gregoritsch. Fabian Rieder a été remplacé à la 60e alors que Cédric Zesiger est entré à la 77e.

Le Bayern Munich a pour sa part égaré des points pour la deuxième journée de suite. Le leader a dû se contenter d'un nul 2-2 sur la pelouse du SV Hambourg.