Urs Fischer est de retour en Bundesliga. Le technicien zurichois de 59 ans est le nouvel entraîneur de Mayence, où il aura notamment sous ses ordres le défenseur international suisse Silvan Widmer.

Unser neuer Trainer: Urs Fischer



Der Schweizer hat einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Mit Urs Fischer wechselt auch sein langjähriger Co-Trainer Markus Hoffmann (53) sowie Videoanalyst Sebastian Podsiadly (34) zu uns.



Herzlich Willkommen, Urs! pic.twitter.com/PIqslSMkt8 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 7, 2025

Keystone-SDA ATS

Ancien coach de Zurich, Thoune et Bâle, Urs Fischer s'est engagé jusqu'à l'été 2028 à Mayence, a précisé l'actuelle lanterne rouge de Bundesliga dans son communiqué. Il succède à un autre ex-entraîneur du FCZ, Bo Henriksen, qui a été limogé mercredi dernier.

Vainqueur de deux titres de champion (2016, 2017) et d'une Coupe de Suisse (2017) à la tête du FC Bâle, Urs Fischer était sans club depuis le mois de novembre 2023. Il avait alors été viré par l'Union Berlin, où il était en place depuis l'été 2018.