Le RB Leipzig s'est imposé dimanche contre le Werder Brême (2-0). Un succès qui permet au club de l'est de l'Allemagne de rester à six points du Bayern au soir de la 11e journée du Championnat d'Allemagne.

Assan Ouédraogo (à gauche) a montré la voie à Leipzig. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque

Avec 25 points, les hommes d'Ole Werner conservent leur deuxième place au classement, six unités derrière le leader munichois (31), auteur d'un début de saison quasiment parfait (10 victoires et un match nul).

Leipzig emmène un groupe de six poursuivants du Bayern, qui se tiennent en cinq points, avec le Bayer Leverkusen (23), le Borussia Dortmund (22), Stuttgart (22), l'Eintracht Francfort (20) et Hoffenheim (20).

Dimanche, Assan Ouédraogo (19 ans) a ouvert le score d'une frappe du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation, venue se loger en pleine lucarne (63e). A l'entame des dix dernières minutes, Xaver Schlager à doublé la mise pour Leipzig sur corner.

Avec Puertas, mais sans Schmidt

Appelé avec la Mannschaft pour palier l'absence de Nadiem Amiri, Assan Ouédraogo avait inscrit lundi son premier but pour sa première sélection avec l'Allemagne contre la Slovaquie (6-0) lors du dernier match de qualification pour le Mondial 2026.

A noter la présence du Lausannois Cameron Puertas dans le onze du Werder (remplacé à la 73e). Le latéral de l'équipe de Suisse Isaac Schmidt est quant à lui resté sur le banc de la formation brêmoise.