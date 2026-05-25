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Bundesliga Wolfsburg relégué en 2e division, une première historique

ATS

25.5.2026 - 23:27

Wolfsburg, champion d'Allemagne en 2009 et en Bundesliga depuis 1997, s'est incliné en barrages lundi soir à Paderborn (2-1 après prolongation). Il est relégué pour la première fois de son histoire en 2e division.

Keystone-SDA

25.05.2026, 23:27

Après un match nul (0-0) à l'aller à domicile, Wolfsburg a mené dès la 3e minute de jeu lundi soir sur la pelouse de Paderborn, grâce à un but de Dzenan Pejcinovic, mais a dû jouer à partir de la 14e minute en infériorité numérique, après l'exclusion de Joakin Maehle (14e).

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Filip Bilbija a égalisé pour Paderborn en première période (38e), avant que Laurin Curda n'offre la victoire à son équipe en prolongation (100e).

Depuis la première montée de son histoire au printemps 1997, Wolfsburg n'avait jamais quitté la Bundesliga, disputant 29 saisons consécutives parmi l'élite et décrochant en 2009 le premier et seul titre de champion son histoire. Au printemps 2015, le club avait pris la 2e place du championnat et remporté la Coupe.

Club de... Benaglio 

Club détenu par le géant automobile allemand Volkswagen, et qui compte deux dirigeants suisses dans ses rangs – Diego Benaglio au conseil de surveillance, Pirmin Schwegler au poste de directeur sportif –, Wolfsburg s'était maintenu deux fois aux printemps 2017 et 2018 en barrages, contre Brunswick (2-0 au cumul aller-retour) et contre Kiel (4-1 au cumul).

Depuis la réintroduction des barrages en 2009, Paderborn est le 4e pensionnaire de 2e division à connaître la promotion après Nuremberg (2009), Fortuna Düsseldorf (2012) et l'Union Berlin (2019).

Paderborn disputera sa troisième saison en Bundesliga après 2014/15 et 2019/20, exercices terminés à chaque fois à la 18e et dernière place synonyme de relégation.

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