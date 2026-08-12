Noè Ponti semble maudit à Paris. Après avoir flirté deux fois avec le podium aux JO 2024, le Tessinois a joué de malchance mardi en finale du 50 m papillon des Européens, perdant... ses lunettes au départ.

Noè Ponti a perdu ses lunettes au départ de la finale du 50 m papillon.

Européens de natation «Ca fait ch...» - L’énorme poisse de Noè Ponti qui lui coûte la médaille

La frustration était forcément grande pour Noè Ponti. La veille, il avait rappelé que la moindre erreur se payait cash sur un 50 mètres. Il l'a appris à ses dépens mardi soir. «J'ai perdu mes lunettes après mon plongeon, et j'ai dû boucler ma course dans ces conditions», a-t-il expliqué au micro de la RSI.

«Cela m'a certainement un peu déstabilisé. Je vais devoir en racheter ! Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Dommage car je me sentais très bien dans l'eau. J'étais calme, tranquille. Ca fait ch...», a encore lâché le vice-champion du monde 2025 de la discipline, qui n'a pas souhaité s'arrêter en zone mixte.

«Demain est un autre jour»

Dans ces conditions, impossible de rivaliser avec les meilleurs, même si ceux-ci n'ont pas affolé le chronomètre en finale. Favori, le Russe Egor Kornev s'est paré d'or en 22''52, loin de son chrono des demi-finales (22''36), alors que le champion du monde en titre du 50 pap' Maxime Grousset a cueilli l'argent en 22''54.

Le temps réalisé par le médaillé de bronze Grigori Pekarski (22''68) doit encore aviver les regrets de Noè Ponti, qui avait réalisé 22''53 en demi-finales. «Heureusement, dans ce sport, les courses s'enchainent. Demain (mercredi) est un autre jour», a conclu le Tessinois, qui aura certainement le couteau entre les dents dès les séries du 100 pap' mercredi matin.

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