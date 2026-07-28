En se présentant comme une «victime» des affaires de dopage qui ont marqué sa carrière dans une interview accordée à «L'Équipe», Mauro Gianetti ne s'attendait sans doute pas à une telle riposte. Un ancien coureur cycliste professionnel, dopé repenti, s'est violemment attaqué au manager général d'UAE Emirates-XRG sur ses réseaux sociaux.

À la veille du cinquième sacre de Tadej Pogacar sur le Tour de France, Mauro Gianetti, manager général d'UAE Emirates-XRG, est revenu dans les colonnes de «L'Équipe» sur les affaires de dopage qui ont marqué sa carrière de dirigeant.

Dans cet entretien, paru samedi 25 juillet, le Tessinois a notamment été invité à s'exprimer sur les cas de Riccardo Ricco, Leonardo Piepoli et Juan José Cobo, tous convaincus de dopage alors qu'ils évoluaient sous sa direction au sein de l'équipe Saunier Duval.

«J'avais fait l'erreur de les prendre dans mon équipe. J'aurais dû réagir différemment, être plus clair avec la presse, expliquer que j'étais une victime. Mais ma préoccupation était de sauver le boulot de 70 personnes. On ne sait pas ce que nos enfants font quand ils sont dans leur chambre, on ne sait pas non plus ce que font les coureurs à la maison», s'est défendu le Suisse de 62 ans.

Énorme coup de gueule

Une justification qui a fait sortir de ses gonds l'ancien champion de VTT Jérôme Chiotti, l'un des premiers à avoir brisé l'omerta sur le dopage dans le cyclisme. Le Français n'a en effet pas mâché ses mots sur Facebook.

«Vous la voyez la phrase ‹J'étais une victime› de son entretien avec le Journal l'Équipe ? Tous les directeurs sportifs, je dis bien TOUS, et tous les journalistes connaissent la vérité. Et pourtant, rien ne transpirera car ‹il n'y a pas de preuves›», a d'abord fustigé celui qui avait commencé sa carrière sur route.

Et le désormais quinquagénaire de poursuivre : «En tout cas, cette raclure a osé. Le type qui a failli crever et faire crever un équipier à lui à la Française des Jeux, est capable de dire qu'il n'a jamais pris d'Epo et qu'il ne savait pas que ses coureurs (qu'il avait engagé !!!) se dopaient dans la très sulfureuse équipe Saunier Duval. Quand tu es capable de dire ça, les yeux dans les yeux, à un journaliste, alors tu es capable de tout au sein de ta propre équipe, la meilleure au monde ! Tu es largement capable de fermer les yeux sur tout ce qu'il s'y passe en coulisse.»

Le fantôme de 1998 Dans sa lourde charge, Chiotti fait notamment référence au grave malaise dont Mauro Gianetti, alors encore coureur, avait été victime lors du Tour de Romandie 1998 - une année marquée par l'affaire Festina sur le Tour de France -, et qui avait failli lui coûter la vie. Si à sa sortie du CHUV, après avoir passé plusieurs jours dans le coma, le coureur de La Française des jeux avait expliqué à la presse avoir été victime d'une «allergie» ayant provoqué «une infection des voies respiratoires», son dossier médical, lui, raconte une toute autre vérité comme l'a rappelé une enquête de Radio France parue l'an dernier.



Réalisée auprès de témoins de l'époque, cette enquête de la grand reporter Géraldine Hallot n'a fait que confirmer ce qui circulait depuis des années : Mauro Gianetti s'était en fait administré du perfluorocarbone (ou perfluorocarbure, PFC) par voie intraveineuse, dilué avec de la lécithine (un émulsifiant). Produit dopant, le PFC est un transporteur artificiel d'oxygène dont les effets sur l'organisme sont comparables, à certains égards, à ceux de l'EPO.

À la lecture de cet entretien réalisé par «L'Équipe», Jérôme Chiotti dit ne plus avoir le moindre doute sur les pratiques de l'équipe de Tadej Pogacar. «Bref, si j'avais 99% de doute sur le programme médical d'UAE, les 100% sont atteints après son interview de merde et sa putain de langue de bois. Le cyclisme ne s'en sortira pas, surtout pas avec un mec comme ça à la tête (de cancéreux) de la meilleure équipe du Monde.»

Or, malgré les nombreux soupçons qui accompagnent la domination de Tadej Pogacar, aucun contrôle antidopage n'a, à ce jour, mis en évidence la moindre infraction de la part du Slovène ou de son équipe.