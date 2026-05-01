Il y a toujours du suspense en Challenge League après les premiers matches de la 33e journée. Aarau a battu Neuchâtel Xamax 3-1 et mis la pression sur Vaduz.

Xamax – Aarau 1-3 Challenge League | 33ème journée | Saison 25/26 01.05.2026

Keystone-SDA ATS

A la Maladière, les Argoviens ont ouvert le score à la 11e par Elias Filet. Koro Kone a égalisé, mais Obexer (61e) et Filet à nouveau (65e) ont inscrit deux buts en peu de temps qui ont fait mal aux Rouge et Noir.

Au classement, Aarau revient à une longueur de Vaduz (73 contre 74 points) qui reçoit le SLO samedi à 18h à domicile.

Dans l'autre match de la soirée, le Stade Nyonnais a manqué une belle opportunité d'assurer quasiment son maintien. A Colovray, les Vaudois se sont inclinés 1-0 devant Wil. Nyon espère que Bellinzone (à six longueurs avec un match en moins) ne va pas faire trois points contre Rapperswil dimanche après-midi.