Challenge League Aarau enchaîne avec un quatrième succès, Xamax vainqueur

ATS

22.8.2025 - 21:39

Aarau n'a toujours pas égaré le moindre point cette saison en Challenge League. Lors de la 4e journée, les Argoviens ont toutefois dû s'employer pour aller s'imposer 5-4 face au Stade nyonnais.

Stade Nyonnais – Aarau 4-5

Stade Nyonnais – Aarau 4-5

Challenge League | 4ème journée | Saison 25/26

22.08.2025

Keystone-SDA

22.08.2025, 21:39

22.08.2025, 23:47

Comme l'indique le score, cette rencontre a été spectaculaire à souhait. Les visiteurs ont mené 1-0, 2-1 puis 4-2, mais les Nyonnais ont chaque fois répliqué, notamment grâce à un triplé de Manquant, dont deux buts sur penalty. Fazliu, qui avait ouvert le score sur penalty dès la 2e, a signé la réussite décisive à la 81e.

Aarau totalise le maximum de 12 points, soit 2 de plus que Vaduz. Le club de la Principauté a écrasé Bellinzone 6-0. Dans un derby romand, Neuchâtel Xamax FCS a battu Etoile Carouge 2-1 grâce à une réussite du remplaçant Kone à la 78e. La saison dernière, les rouge et noir avaient perdu leurs quatre duels face aux Genevois.

Le Stade Lausanne-Ouchy s'est aussi imposé. Un but de Kaloga à la 94e lui a donné la victoire 2-1 à Rapperswil. Yverdon a pour sa part battu Wil 4-0 pour se hisser sur le podium provisoire avec 9 points.

Xamax – Carouge 2-1

Xamax – Carouge 2-1

Challenge League | 4ème journée | Saison 25/26

22.08.2025

Rapperswil-Jona – SLO 1-2

Rapperswil-Jona – SLO 1-2

Challenge League | 4ème journée | Saison 25/26

22.08.2025

Yverdon – Wil 4-0

Yverdon – Wil 4-0

Challenge League | 4ème journée | Saison 25/26

22.08.2025

Vaduz – Bellinzone 6-0

Vaduz – Bellinzone 6-0

Challenge League | 4ème journée | Saison 25/26

22.08.2025

