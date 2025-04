Aarau a encore perdu des plumes en Challenge League. Lors de la 31e journée, les Argoviens ont concédé le nul 2-2 contre Vaduz. Ils comptent trois points de retard sur Thoune, qui recevra Wil lundi.

Aarau – Vaduz 2-2 dieci Challenge League // 31ème journée // Saison 24/25 18.04.2025

Keystone-SDA ATS

Mené dès la 21e, Aarau a su réagir après la pause grâce à des buts d'Acquah (50e) et du joker Derbaci (85e). Les 7200 spectateurs du Brügglifeld ont ainsi pu exulter, mais ils ont reçu une douche froide quand Simani, déjà auteur du premier but, a récidivé à la 94e...

Etoile Carouge a aussi dû déchanter. Les Genevois se sont inclinés 2-0 chez eux contre la lanterne rouge Schaffhouse.

Carouge – Schaffhouse 0-2 dieci Challenge League // 31ème journée // Saison 24/25 18.04.2025

Grâce à ces trois points, les visiteurs se rapprochent à deux unités seulement du Stade nyonnais, qui a perdu 2-1 à Bellinzone.

Bellinzone – Stade Nyonnais 2-1 dieci Challenge League // 31ème journée // Saison 24/25 18.04.2025

Il n'y a pas eu de vainqueur ni de but dans le derby romand entre le Stade Lausanne-Ouchy et Neuchâtel Xamax FCS. Les deux équipes peuvent aborder la fin de saison sans pression, n'ayant plus rien à espérer ni à craindre.