Aarau a fait une mauvaise opération lors de la 23e journée de Challenge League. Le deuxième du classement a fait 1-1 sur la pelouse du Stade nyonnais et se trouve à deux points du leader Vaduz.

Une réussite de Borges peu avant la mi-temps (42e) a longtemps paru décisive pour les Nyonnais. Mais Filet a égalisé au bout des arrêts de jeu (96e). Vaduz aura l'occasion de prendre cinq longueurs d'avance en cas de victoire dimanche en Principauté contre Neuchâtel Xamax FCS.

Derby sans vainqueur

Le derby romand entre Etoile Carouge et Yverdon s'est pour sa part conclu sur un nul 2-2. Les visiteurs ont pris l'avantage à la 22e par Golliard avant que les Genevois ne réagissent grâce à Alves (52e) et Bua (67e). Mais Tasar a sauvé un point pour Yverdon (70e).

