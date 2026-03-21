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ATS
21.3.2026 - 20:27
Aarau est revenu à égalité avec Vaduz en tête de Challenge League.
Keystone-SDA
21.03.2026, 20:27
21.03.2026, 20:32
Lors de la 27e journée, les Argoviens ont battu Neuchâtel Xamax FCS 1-0. Vaduz et Aarau totalisent 62 points, loin devant Yverdon (47).
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