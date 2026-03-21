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Challenge League Accrocheur, Aarau reste dans le sillage de Vaduz en tête

ATS

21.3.2026 - 20:27

Aarau est revenu à égalité avec Vaduz en tête de Challenge League.

Célébration des joueurs d'Aarau (archives).
Célébration des joueurs d'Aarau (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:27

21.03.2026, 20:32

Challenge League. L'ombre au tableau : Yverdon et la promotion bientôt hors de portée

Challenge LeagueL'ombre au tableau : Yverdon et la promotion bientôt hors de portée

Lors de la 27e journée, les Argoviens ont battu Neuchâtel Xamax FCS 1-0. Vaduz et Aarau totalisent 62 points, loin devant Yverdon (47).

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