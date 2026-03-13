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Challenge League Le duel fait rage au sommet : en battant Vaduz, Aarau recolle

ATS

13.3.2026 - 22:52

Le FC Aarau a rejoint le leader Vaduz en tête de la Challenge League. Dans le choc de la 26e journée, les Argoviens ont battu les Liechtensteinois 2-0 à domicile.

Aarau – Vaduz 2-0

Aarau – Vaduz 2-0

Challenge League | 26ème journée | Saison 25/26

13.03.2026

Keystone-SDA

13.03.2026, 22:52

Les quelque 7000 spectateurs du Brügglifeld ont assisté à un départ fulgurant des leurs. Shkelqim Vladi a ouvert le score à la 9e. Deux minutes plus tard, Filet a doublé la mise de la tête.

Challenge League. Aarau, grand gagnant de la soirée sur tous les tableaux

Challenge LeagueAarau, grand gagnant de la soirée sur tous les tableaux

Au classement, Vaduz garde l’avantage grâce à une meilleure différence de buts. Yverdon suit au troisième rang avec 12 points de retard. Pour ses débuts de coach intérimaire, Martin Andermatt n’a obtenu que le 0-0 à domicile contre Wil.

Yverdon – Wil 0-0

Yverdon – Wil 0-0

Challenge League | 26ème journée | Saison 25/26

13.03.2026

Quant à Etoile Carouge, le déplacement chez la lanterne rouge Bellinzone a permis aux Genevois de signer un joli succès 3-0 et de repasser provisoirement devant Nyon à la 8e place.

Bellinzone – Carouge 0-3

Bellinzone – Carouge 0-3

Challenge League | 26ème journée | Saison 25/26

13.03.2026

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