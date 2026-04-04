Aarau a remporté l'un des matches les plus prolifiques en buts de la saison en cours de Challenge League à Rapperswil 5-4 samedi.
Ce succès permet aux Argoviens de revenir à hauteur du leader Vaduz avec 65 points. Les Liechtensteinois conservent leur première place à la différence de buts (+29 contre +22) au terme de la 28e journée.
A noter que ce match à neuf réalisations n'est pas une première cette saison en deuxième division: Aarau avait déjà gagné un match sur le même score lors de la 4e journée à Nyon.