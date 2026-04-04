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Challenge League Aarau revient sur Vaduz au terme d’un match riche de neuf buts

ATS

4.4.2026 - 20:37

Aarau a remporté l'un des matches les plus prolifiques en buts de la saison en cours de Challenge League à Rapperswil 5-4 samedi.

Rapperswil-Jona – Aarau 4-5

Rapperswil-Jona – Aarau 4-5

Challenge League | 28ème journée | Saison 25/26

04.04.2026

Keystone-SDA

04.04.2026, 20:37

04.04.2026, 20:48

Ce succès permet aux Argoviens de revenir à hauteur du leader Vaduz avec 65 points. Les Liechtensteinois conservent leur première place à la différence de buts (+29 contre +22) au terme de la 28e journée.

A noter que ce match à neuf réalisations n'est pas une première cette saison en deuxième division: Aarau avait déjà gagné un match sur le même score lors de la 4e journée à Nyon.

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