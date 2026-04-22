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Challenge League Pugnace, Aarau surclasse le SLO et reste à portée de Vaduz

ATS

22.4.2026 - 22:00

Aarau est toujours en vie dans la lutte pour la promotion directe en Super League. Les Argoviens ont battu le Stade Lausanne-Ouchy (3-0) mercredi pour revenir à deux longueurs de Vaduz, leader de Challenge League.

Aarau – SLO 3-0

Aarau – SLO 3-0

Challenge League | 31ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

Keystone-SDA

22.04.2026, 22:00

Face au finaliste de la Coupe de Suisse, Aarau a fait la différence en deuxième mi-temps. Elias Filet (47e), Shkelqim Vladi (69e) et Daniel Afriyie (87e) ont marqué les trois buts au Brügglifeld.

Challenge League. Accrocheur, Aarau reste dans le sillage de Vaduz en tête

Challenge LeagueAccrocheur, Aarau reste dans le sillage de Vaduz en tête

Après cette victoire, les Argoviens ne sont plus qu'à deux points de Vaduz, à cinq matches de la fin de la saison. Le billet direct pour la Super League pourrait bien être attribué le 11 mai, lors d'une l'avant-dernière journée qui prévoit un choc au sommet entre les deux équipes.

Neutralisation

Dans le deuxième match de la soirée de Challenge League, Yverdon Sport et Neuchâtel Xamax se sont quittés dos à dos (2-2). Les rouge et noir pensaient avoir les trois points à la suite d'un penalty transformé par Shkelqim Demhasaj (83e), mais Yverdon a arraché le match nul cinq minutes plus tard grâce à une réussite de Patrick Weber.

Challenge League. Yverdon fait trébucher Vaduz dans sa course au titre

Challenge LeagueYverdon fait trébucher Vaduz dans sa course au titre

Au classement, YS (3e) compte désormais 12 points de retard sur Aarau. Xamax est 5e, à 17 longueurs de son adversaire du soir.

Yverdon – Xamax 2-2

Yverdon – Xamax 2-2

Challenge League | 31ème journée | Saison 25/26

22.04.2026

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