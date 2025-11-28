Après deux défaites mortifiantes contre Bellinzone et et le Stade Nyonnais, Aarau a relevé la tête. Les Argoviens se sont imposés 2-1 à Neuchâtel.

Xamax – Aarau 1-2 Challenge League | 15ème journée | Saison 25/26 28.11.2025

Keystone-SDA ATS

Acquise sur une réussite du Ghanéen Daniel Afriye à la 81e, cette victoire est heureuse dans la mesure où les Xamaxiens ont été les plus entreprenants.

A la faveur de ce succès, Aarau reste à la hauteur de Vaduz en tête du classement. La formation du Liechtenstein a gagné 1-0 à Nyon grâce à une tête de Lindon Berisha pour fêter une septième victoire de rang.

Stade Nyonnais – Vaduz 0-1 Challenge League | 15ème journée | Saison 25/26 28.11.2025