Challenge League Aarau se reprend à Neuchâtel, Vaduz tient la cadence à Nyon

ATS

28.11.2025 - 22:30

Après deux défaites mortifiantes contre Bellinzone et et le Stade Nyonnais, Aarau a relevé la tête. Les Argoviens se sont imposés 2-1 à Neuchâtel.

Keystone-SDA

28.11.2025, 22:30

Acquise sur une réussite du Ghanéen Daniel Afriye à la 81e, cette victoire est heureuse dans la mesure où les Xamaxiens ont été les plus entreprenants.

A la faveur de ce succès, Aarau reste à la hauteur de Vaduz en tête du classement. La formation du Liechtenstein a gagné 1-0 à Nyon grâce à une tête de Lindon Berisha pour fêter une septième victoire de rang.

