Aarau est le seul – et grand – gagnant de la soirée de vendredi en Challenge League. Les hommes de Brunello Iacopetta sont allés s'imposer 3-0 sur la pelouse d'Etoile Carouge et reviennent à trois longueurs du leader Vaduz, qui a fait match nul 0-0 à Rapperswil.

Carouge – Aarau 0-3 Challenge League | 25ème journée | Saison 25/26 06.03.2026

Keystone-SDA ATS

Vainqueur d'un seul de ses quatre précédents matches, le FC Aarau a forcé la décision à la Fontenette grâce à un doublé de son attaquant Shkelqim Vladi (8e et 75e), revenu au club cet hiver après un passage à St-Gall. Daniel Afriyie a scellé le score à la 85e.

Xamax et Nyon se neutralisent

Le derby romand programmé vendredi entre le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax a débouché sur un autre 0-0. Les Nyonnais en sont désormais à onze matches d'affilée sans victoire en championnat (cinq défaites et six nuls).

Stade Nyonnais – Xamax 0-0 Challenge League | 25ème journée | Saison 25/26 06.03.2026